La transformación de México comienza en las aulas: lomelí

Las transformaciones más importantes de México nacen en las aulas y encuentran en las juventudes a uno de sus principales motores de cambio, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, al entregar el Premio Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja a estudiantes sobresalientes del bachillerato universitario.

Durante la ceremonia realizada en el auditorio Alfonso Caso, el rector sostuvo que la universidad tiene la responsabilidad de demostrar que las nuevas generaciones no esperan de forma pasiva su futuro, sino que participan de forma activa en la construcción de una mejor sociedad.

“La juventud no espera pasivamente su futuro; interviene en su realidad, entiende el saber cómo un bien público y da forma a su propio camino”, expresó.

Legado permanece vigente

Lomelí Vanegas destacó que el legado del ingeniero Bernardo Quintana Arrioja permanece vigente al reconocer valores como el patriotismo, el liderazgo, la excelencia académica, el servicio y el valor, cualidades que distinguen a los jóvenes galardonados.

Subrayó que la excelencia académica va más allá de obtener buenas calificaciones, pues implica generar conocimiento en los ámbitos científico, tecnológico, artístico y humanístico; mientras que el liderazgo consiste en convocar, influir y construir soluciones colectivas.

Señaló que el servicio se refleja en acciones concretas para atender problemas sociales, el patriotismo en la representación digna del país y el valor en la capacidad de enfrentar adversidades y convertirlas en oportunidades para transformar la realidad.

Por su parte, Bernardo Quintana Kawachi afirmó que el verdadero significado de estos reconocimientos no radica únicamente en los logros obtenidos, sino en la responsabilidad que generan hacia el futuro.

En tanto, el director general de Orientación y Atención Educativa, Joaquín Narro Lobo, llamó a las y los jóvenes a utilizar su talento para transformar la realidad y contribuir a la construcción de un país más justo, seguro, incluyente y sustentable.

Durante la ceremonia también se recordó el legado de Bernardo Quintana como impulsor de grandes proyectos nacionales, entre ellos Ciudad Universitaria, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el estadio Azteca.