La transformación del país va a seguir: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la transformación del país va a continuar, aunque él concluya su mandato, esto al finalizar su gira por los estados de, Michoacán y Estado de México.

López Obrador afirmó que en el país seguirá la transformación, aunque él concluya su mandato, “¿o creen que van a regresar los de antes? Va a seguir la transformación”.

En esta misma gira López Obrador expresó que “quien está pensando en quedarse, el que no quiere abandonar el poder, es un ambicioso vulgar. Ese no ayuda en nada”.

Más adelante se refirió que el “partido es sólo una parte, gobierno es todo. ¿Y cuál es nuestro verdadero partido? México. ¿Quiénes son los amos?, todos los mexicanos (…) y de manera especial, y esto tiene que ver con el humanismo, no se debe olvidar el principio del amor al prójimo”.

Para finalizar, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que este 27 de noviembre celebrarán el cuarto aniversario del inicio de la Cuarta Transformación.

En este sentido, subrayó nuevamente que a cuatro años de iniciar esta nueva forma de gobierno, democrático y de justicia social, “hay mucho que celebrar, porque no solo es una administración, si no un cambio de conciencia en el pueblo, que ya no dará marcha atrás”.

Para finalizar, agregó, como en anteriores ocasiones, que el protagonista de esta movimiento es el pueblo, y lo que se ha logrado ha sido por la participación y el apoyo del mismo.