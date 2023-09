La transformación no se va, no se va: Sheinbaum

La coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, recordó a la ciudadanía que mañana se presentará el Grupo Frontera en el Zócalo del Centro Histórico y aseguró que “la transformación no se va, no se va, no se va”.

En redes sociales, Claudia Sheinbaum recordó que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo mención el 1 de julio, en el aniversario del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la canción “No se va” para hablar de la transformación en el país.

En ese sentido, la virtual candidata indicó que “la transformación fortalece y engrandece a México”.

Arranca recorridos en Morelia

Por otra parte, Claudia Sheinbaum, arrancará este domingo en Morelia, Michoacán, sus recorridos por el país, informó el líder nacional de Morena Mario Delgado.

En entrevista, previo a la sesión solemne del Congreso mexiquense donde la maestra Delfina Gómez rindió protesta como próxima gobernadora del Estado de México, Delgado explicó que se cambió a Michoacán porque en Oaxaca el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una gira de trabajo y se decidió darle su espacio.

“El próximo domingo arrancará la gira la doctora Claudia Sheinbaum para militantes y simpatizantes y convocar a toda la sociedad a que se sume a esta Cuarta Transformación”.