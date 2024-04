La última “mañanera” será el 30 de septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será el 30 de septiembre –horas antes de entregar la banda presidencial- cuando ofrecerá su última conferencia matutina.

El mandatario federal señaló que formalmente, a las 12:00 de la noche del 30 de septiembre, concluye su sexenio, por lo que el día siguiente, 1 de octubre, entregará la banda presidencial a quien gane las elecciones el próximo 2 de junio, y de inmediato se retirará a su quinta en Palenque, Chiapas.

“Me voy, entrego la banda, se termina la ceremonia y ya me voy”, dijo.

Reiteró que a partir del 1 de octubre se dedicará a escribir un libro sobre el pensamiento conservador.

Grupos delictivos lo respetan cuando visita entidades

En otro tema, el presidente López Obrador afirmó que cuando visita entidades donde hay presencia del crimen organizado, siempre “se porta bien” y lo han respetado los grupos delictivos.

“Yo recorro todo el país, tengo cientos de anécdotas de eso. Imagínese ir a Batopilas, Urique, Morelos, en Chihuahua, al Fuerte, a Sinaloa de Leyva, a Choix, Badiraguato, a Canela”, dijo.

-¿Se porta bien el crimen cuando usted va para allá?

“Pero siempre, no es ahora, iba yo a todos los pueblos, a Tamazula, tengo el orgullo de conocer todos los pueblos de México, no hay nadie que conozca todos los municipios de México y si encuentran a alguien me lo presentan y siempre a ras de tierra y respetuosos todos, y sin guardaespaldas y sin carros blindados”, expresó.

Voto en el extranjero

Y al señalar que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha podido garantizar el derecho al voto en el extranjero, López Obrador acusó al órgano electoral de que no le importa mucho este tema y afirmó que “no les va bien con ese voto a los machuchones”.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal le pidió al INE informar cuántas personas llevan ejercido ese derecho y cuántas personas podrán votar el próximo 2 de junio.

Observación a México

Así también, el presidente aseguró que el Departamento de Estado de Estados Unidos debe quitar su Reporte Anual sobre Derechos Humanos en el mundo, porque además de ser violatorio al derecho internacional, es ya obsoleto.

“La única cosa es pedirle al Departamento de Estado que revise sus recomendaciones porque son violatorias de la soberanía de los pueblos, ellos no son nadie para extender cartas de buena conducta a países y pueblos independientes y soberanos”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo señaló que el Reporte Anual se hace para informar al Senado estadounidense que país se porta bien y se porta mal, y darles ayuda.

El mandatario criticó que dicho informe –que expresa su preocupación sobre los ataques verbales del Ejecutivo contra el Poder Judicial, en especial en contra de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña- se elabora con “información basura” de medios que son sus adversarios.Encapuchados podrían ser del crimen organizadoEl presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el grupo de encapuchados -que detuvieron a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en Motozintla, Chiapas el domingo pasado-, pueden pertenecer a una organización del crimen organizado.

“Sí, es que pueden pertenecer a algún grupo, pero están también vinculados o puestos de acuerdo con ‘Latinus’, porque ‘Latinus’ entrevista a grupos organizados, no estoy inventando nada”, dijo.

Sobre el mensaje de los encapuchados que el miércoles subieron a las redes sociales en el cual explican que el retén no fue un “montaje”, el mandatario dijo que tienen todo su derecho de expresarse, pero no deja de ser propaganda, “y nosotros no estamos para celebrarlo”.

“Si son ciudadanos que están preocupados por la violencia, por la falta de tranquilidad y la paz para que se encapuchan. No deberían de estar metidos en organizaciones criminales, no se puede enfrentar la violencia con la violencia”.