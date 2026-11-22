La ausencia de una presidencia definitiva en el INE no es únicamente un asunto de integración institucional. Tiene consecuencias jurídicas concretas.

Con diez integrantes con derecho a voto, el Consejo General enfrenta la posibilidad de empates que pueden impedir la aprobación de decisiones fundamentales. Y existe un precedente del Tribunal Electoral que establece límites claros al uso del voto de calidad.

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei, el Consejo General designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional. La medida garantiza la continuidad de sus funciones, pero no sustituye el procedimiento constitucional que corresponde desarrollar a la Cámara de Diputados.

El artículo 41 de la Constitución establece las reglas para designar a quien ocupará la Presidencia del INE. El procedimiento comienza con una convocatoria pública que debe precisar las etapas, fechas y plazos improrrogables, así como la integración de un Comité Técnico de Evaluación de siete personas.

Este comité verifica los requisitos legales, evalúa los perfiles y selecciona a cinco aspirantes que integrarán una quinteta. Posteriormente, la Junta de Coordinación Política debe construir los acuerdos necesarios para someter una propuesta al Pleno de la Cámara de Diputados, cuya aprobación requiere el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes.

La Constitución también prevé una salida ante la falta de consensos. Si no se alcanza la mayoría calificada dentro del plazo establecido, la Cámara debe realizar la designación mediante insaculación entre los perfiles evaluados. Si tampoco cumple, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuar el sorteo en sesión pública.

Estas reglas buscan evitar que la ausencia de acuerdos prolongue indefinidamente una vacante constitucional. En este caso, la persona designada deberá concluir el periodo restante del encargo.

La importancia de concluir el procedimiento adquiere especial relevancia frente al criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral en el SUP-RAP-108/2011. En aquella sentencia se determinó que la presidencia del entonces Instituto Federal Electoral carecía de voto de calidad para resolver empates.

El razonamiento fue claro. El voto de calidad constituye una atribución extraordinaria que debe estar expresamente reconocida en la ley, por lo que no puede presumirse ni derivarse de las facultades ordinarias de quien preside un órgano colegiado.

Este criterio resulta relevante frente a la integración actual del INE. Mientras permanezca vacante una de las once consejerías con derecho a voto, existe la posibilidad de que determinadas decisiones queden empatadas, sin que la presidencia pueda resolverlas mediante un voto adicional que no esté previsto expresamente en la legislación aplicable.

No se trata de afirmar que el Instituto esté paralizado. Sus funciones continúan y existen mecanismos para atender las votaciones que no alcanzan la mayoría necesaria.

Sin embargo, la reiteración de empates puede retrasar determinaciones relevantes en materias como fiscalización, procedimientos sancionadores y organización electoral.

Por ello, la designación definitiva no debe entenderse como una cuestión meramente administrativa ni como una decisión que pueda postergarse sin consecuencias.

Es una responsabilidad constitucional cuya atención oportuna contribuye a garantizar la integración y el funcionamiento del máximo órgano de dirección electoral.

La Constitución no diseñó un Consejo General para administrar empates, sino para adoptar decisiones. Mantener incompleta su integración prolonga un riesgo institucional que el propio procedimiento constitucional permite superar. La vacante debe cubrirse. La certeza electoral también depende de que las decisiones puedan tomarse.