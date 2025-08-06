Lamenta CNDH motín en centro de reinserción

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que se han realizado limitados esfuerzos en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, en Veracruz, donde prevalece el autogobierno, cobros y extorsiones ejercidos por ciertos grupos de personas internas.

“La CNDH lamenta los hechos ocurridos en dicho centro penitenciario y advierte que se necesitan acciones urgentes que garanticen la debida operatividad, seguridad y gobernabilidad en los centros penitenciarios del país para proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sus visitas y del personal que labora en los mismos”, dijo.

Ante el motín registrado el pasado 2 de agosto en ese penal por el que se registraron siete muertos y 11 personas heridas, el organismo que dirige Rosario Piedra urgió a las autoridades del Sistema Penitenciario Estatal, para que se salvaguarde al máximo los derechos humanos a la salud, a la integridad, a la vida y al contacto con el exterior de los reos, y se garantice el acceso oportuno a la atención médica, alimentación e higiene para toda la población.

También a detectar los factores y circunstancias que propiciaron tales acontecimientos y se adopten aquellas medidas diligentes y estrategias de seguridad reforzadas que correspondan y que eviten la repetición de estos hechos en ese centro y/o cualquier otro de ese estado.