Lamenta Copppal deceso de Miguel Uribe

La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) manifestó su “profundo pesar” por el deceso del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue gravemente herido en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, “un acto de barbarie que lastimó de manera grave y profunda la democracia en Colombia”.

El presidente de la Copppal, Alejandro Moreno, expresó a nombre de los partidos progresistas latinoamericanos y caribeños que pertenecen a esa organización, sus más sentidas condolencias a su esposa Claudia Terrazona y a su hijo Alejandro, así como al pueblo hermano de Colombia. “En estos momentos de dolor, reciban nuestro abrazo fraterno y solidario”, afirmó.

También hizo pública su preocupación por la crisis política que vive Colombia, al tiempo que reiteró su firme condena a la violencia política que vive esa nación, la cual ha llevado a la muerte al senador Uribe Turbay.

Reiteró que el criminal atentado contra el senador es un retroceso lamentable a la democracia y paz social de Colombia.