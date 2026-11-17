En medio del esfuerzo de Morena por reabrir las indagatorias por el presunto fraude electoral en 2006, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa denunció que México ha sido víctima de un “homicidio” contra la democracia, cuyo artífice es el movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Desde Madrid, en un evento cultural realizado en la Casa de América, el panista participó en la presentación del libro “Sebastián Piñera Echenique. En 50 voces globales”, una obra que reúne testimonios de personalidades internacionales para rendir homenaje al expresidente de Chile, que gobernó en dos mandatos consecutivos y que falleció en un accidente aéreo el 6 de febrero de 2024 a los 74 años.

Durante su intervención, Calderón Hinojosa reconoció el liderazgo de Piñera frente a lo que calificó como “ “regímenes autoritarios” en la región, destacando el espaldarazo que dio a la oposición venezolana en una época marcada por el avance del chavismo en ese país sudamericano.

Según dijo, el Estado mexicano sufre un deterioro acelerado de la democracia: “En España hay atentados contra el Poder Judicial; allá no hay atentados, son crímenes absolutamente cometidos. No es una tentativa de crimen, es un homicidio ya realizado”.

El expresidente mexicano explicó que “por oponerse al todopoderoso tlatoani”, Morena acabó con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y borró a los jueces mediante una reforma judicial que obligó a escoger el Poder Judicial mediante voto popular, lo que ha suprimido garantías para empresas y ciudadanos.