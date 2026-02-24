Lamenta Johnson deceso de militares

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la muerte de elementos de las Fuerzas Armadas durante la reciente operación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su líder y fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fue abatido el pasado domingo.

En redes sociales, el diplomático resaltó la valentía, compromiso y servicio de los patriotas mexicanos, valores que, dijo, “nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera”.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias. Quienes hemos portado el uniforme, comprendemos el dolor de perder a un hermano o hermana en el cumplimento del deber, pero su sacrificio nunca es en vano”, expresó Johnson.

En su mensaje, destacó que estas acciones contribuyen a que las familias mexicanas y estadounidenses vivan con mayor paz y seguridad, por lo que aseguró que se une a “honrar su memoria hoy y siempre”.