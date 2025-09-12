Lamentan muerte de Ana Daniela Barragán tras accidente en Iztapalapa

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lamentó la muerte de la estudiante Ana Daniela Barragán Ramírez, quien fue víctima de la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia, a la altura del metro Santa Martha, en Iztapalapa.

“Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, escribió la institución en sus redes sociales.

Ana Daniela Barragán viajaba hacia el Campo número uno, ubicado en Cuautitlán Izcalli, cuando resultó lesionada y desde ese momento permaneció como desaparecida aunque su familia permaneció buscándola.

Luego de una prueba de ADN, la madre de la joven se cercioró que el cuerpo de Ana Daniela Barragán Ramírez estaba en el Hospital Rubén Leñero, como una víctima sin identificar.