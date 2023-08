Lamentan rechazo por consigna contra los libros de texto

En la conferencia de prensa del jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la campaña de desprestigio contra los nuevos libros de texto gratuitos como un "rechazo por consigna", argumentando una carga ideológica comunista.

López Obrador argumentó que en la mayoría de los casos ni siquiera los han leído, "es un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica. Es mucho el conservadurismo de algunas personas, los obnubila. Entonces ven comunistas por todos lados, así como los ovnis".

El ejecutivo Federal explicó que se trató de poner los libros en correspondencia con la nueva realidad: "Nos llevó tiempo donde participaron muchísimos especialistas hasta tener los libros, desde luego pueden ser perfectibles, pero están bien hechos.

"Sus contenidos son muy buenos y el propósito es que haya una educación científica y al mismo tiempo humanística, pero va a seguir la polémica y qué bueno, porque va a ayudar muchos al debate y les vamos a ganar".

Gobernadores de Morena se suman a debate

Así también, los gobernadores y el jefe de Gobierno de Morena aseguraron que el PAN propone la destrucción de los libros de texto de la SEP, mientras que ellos se pronunciaron por su distribución en todas las primarias del país.

Lo anterior al mencionar que es "por el futuro promisorio de nuestra niñez que nadie se quede sin sus libros".

En un pronunciamiento en conjunto, los gobernadores de Morena indicaron que no se podía esperar mucho de la derecha conservadora del país, se desenmascaran y quedan evidenciados como los retrógradas que son, ya que indicó que hoy en un programa de radio, el dirigente nacional del PAN propuso la destrucción de libros ante el inicio de su distribución para todas las escuelas primarias del país.

Por lo anterior lo comparó con Adolfo Hitler, quien mandó a quemar libros hace 90 años, y Pinochet en Chile que hizo lo mismo inmediatamente después del golpe de estado.

Exigen reponer proceso para diseño de LDTG

Por lo anterior, la Confederación Patronal de la República Mexicano (Coparmex) urgió a reponer el proceso para la elaboración de los contenidos de los libros de texto gratuitos para que participen todos los actores del sistema educativo nacional.

"Es urgente que el proceso sea repuesto y se incluya en él la participación de los padres de familia, docentes y especialistas en materia educativa y pedagógica, tal como lo establecen las normas", dijo.

"Son seudo libros de texto", sentencia Carlos Mancera

Ante la transparencia sobre la dirección del contenido, Carlos Mancera el ex subsecretario de Planeación y Coordinación de la SEP, determinó que los libros son inconstitucionales.

"Estos libros son inconstitucionales. No se han consultado los programas, no hay programas publicados y no han sido objeto de consulta alguna", sentenció el especialista.

También Save the Children se pronunció sobre el tema e hizo un llamado a que la discusión sobre los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos para educación básica, se centre en la colaboración y el entendimiento en beneficio del interés superior de la niñez y la adolescencia.

A través de un comunicado, el organismo internacional con sede en Reino Unido, precisó que realizó una revisión de algunas versiones disponibles en las cuales se han encontrado elementos que aportan un gran valor, son innovadores e intuitivos para niños.

Por ejemplo, en el libro de Múltiples Lenguajes para segundo grado de primaria se detectan reflexiones sobre la igualdad, la dignidad y la diversidad, valores que son muy necesarios para enriquecer la formación de la niñez.

De igual manera, en el mismo libro se presentan logros de deportistas mexicanas; existe un texto sobre la vaquita marina y la responsabilidad para su preservación como especie.

Llamó a poner en la conciencia pública la convicción de que los materiales educativos son herramientas para facilitar la interacción entre docente y estudiantes, y de los estudiantes entre sí y con su propia exploración del mundo y la sociedad.

Llama Gálvez a defender educación

Por su parte, Xóchitl Gálvez llamó a los maestros del país a defender la educación, la impartición de matemáticas, de lectura, de biología, ante la pretensión del Gobierno Federal de imponer los nuevos libros de texto gratuito que no están elaborados con un método científico, sino responden a intereses políticos.