Landau ordena cancelar visa a morenista

Las recientes protestas en Estados Unidos, originadas por las redadas contra migrantes y la movilización de tropas ordenada por el presidente Donald Trump, han generado reacciones tanto dentro como fuera del país.

El pasado 9 de junio, Melissa Cornejo —quien se presenta en redes sociales como consejera estatal de Morena en Jalisco— manifestó públicamente su postura ante estos acontecimientos. A través de una publicación en su cuenta de X, compartió una imagen en la que aparece una persona sosteniendo la bandera de México frente a un vehículo con la frase “Fuck ICE”.

El mensaje que acompañó esta publicación expresaba una postura crítica: “Van a quitar visas a quienes compartan. Viva la raza y métanse mi visa por el culo”.

La publicación se viralizó rápidamente, alcanzando a varias figuras públicas y funcionarios. Entre ellas se encontraba Christopher Landau, vicecanciller del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien reaccionó directamente.

Mediante su cuenta oficial, Landau comunicó que, tras revisar la publicación, había ordenado la cancelación de la visa de Cornejo. El mensaje señalaba lo siguiente:

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar”.

La decisión de Landau generó una oleada de reacciones en plataformas digitales. Algunos usuarios respaldaron su actuar, mientras que otros cuestionaron la idoneidad del mensaje, señalando que el tono utilizado no corresponde al de un representante oficial del gobierno de Estados Unidos.

La periodista Denise Dresser también se unió señalando que la actitud del vicecanciller no corresponde a los estándares diplomáticos esperados de un funcionario estadounidense.

En la conversación digital también participaron ciudadanos que expresaron su descontento hacia la respuesta oficial. Una usuaria identificada como @BllrsMer indicó: “Yo no estoy de acuerdo con la violencia. PERO DE NINGUNA DE AMBAS PARTES. Igual no pienso renovar mi visa. Ni volver a su país nunca”.