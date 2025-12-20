Lanza EE. UU. ataque contra objetivos del Estado Islámico

El Ejército de Estados Unidos anunció el viernes un “ataque a gran escala” contra objetivos del Estado Islámico (EI) en Siria en represalia por la emboscada que el grupo perpetró la semana pasada y que acabó con la vida de dos soldados y un intérprete, todos ellos estadounidenses, en la provincia siria de Homs.

Los ataques alcanzaron más de 70 objetivos del EI en Siria con más de 100 municiones de precisión, con el apoyo de aviones de combate jordanos.

El presidente Donald Trump dijo que el ejército estadounidense lanzó una “represalia muy seria” contra el Estado Islámico (EI) en Siria.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el ataque en redes sociales y explicó que la campaña ha sido bautizada como Operación Ataque Ojo de Halcón.

“Esto no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza”, explica Hegseth.

“Como dijimos inmediatamente después del brutal ataque [del 13 de diciembre], si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad”, añade en el texto el secretario de Guerra.

Según un funcionario estadounidense anónimo citado por el diario The New York Times, decenas de presuntos emplazamientos del EI en varios puntos del centro de Siria fueron atacados con cazas de combate, helicópteros de ataque y salvas de artillería y se espera que los bombardeos duren varias horas.

Los dos militares y el traductor atacados el pasado sábado por un solo tirador cerca de la ciudad siria de Palmira han sido los primeros estadounidenses que mueren en el país desde la caída del régimen de Bashar al-Assad el año pasado.

La televisión estatal siria informó que los ataques alcanzaron objetivos en zonas rurales de las provincias de Deir ez-Zor y Raqqa, así como en la zona de Jabal al-Amour, cerca de Palmira. Añadió que los ataques tuvieron como objetivo “almacenes de armas y cuarteles generales utilizados por el ISIS (Estado Islámico) como puntos de lanzamiento para sus operaciones en la región”.

Sancionan a familiares de la esposa de Maduro

En otro tema, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó como una red de “narcocorrupción” que sostiene al Gobierno de Venezuela.

La medida, anunciada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores— y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo de Maduro.