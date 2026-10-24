Lanza el SAT nuevo esquema para programar citas

Con el fin de agilizar la formalización del cumplimiento de obligaciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha un nuevo esquema para programar citas. Está dirigido a todos los contribuyentes. Ya sean personas físicas o empresas, los interesados podrán programar sus citas desde el portal del órgano recaudador de impuestos, informó el SAT en un comunicado.

Mediante esta nueva alternativa podrán solicitar la atención para realizar diversos trámites de comercio exterior, auditoría y recaudación. Como parte de estas facilidades, cada semana se realizan más de 10 mil trámites para empresas, entre ellos, inscripciones de empresas al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y generación de firma electrónica (e.firma).

Destacó la dependencia que dichas herramientas son necesarias para que las compañías inicien operaciones, emitan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y cumplir con sus obligaciones.