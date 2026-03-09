Lanza Emiratos Árabes ofensiva en contra de Irán

Los Emiratos Árabes Unidos lanzaron “su primer ataque contra Irán”, informaron medios israelíes, enfatizando que el ataque tuvo como objetivo una planta desalinizadora iraní.

“Israel cree que el ataque es, por ahora, una simple señal al régimen iraní; sin embargo, si los ataques de Teherán se intensifican, existe una posibilidad real de que los Emiratos se unan al conflicto de forma limitada”, informaron medios israelíes.

Mientras tanto, Abu Dabi anunció que “las defensas aéreas detectaron 17 misiles balísticos, 16 de los cuales fueron destruidos y uno cayó al mar. También se detectaron 117 drones, de los cuales 113 fueron interceptados y cuatro cayeron en su territorio”.

Durante el fin de semana, la televisión pública israelí Kan informó que el primer ministro Benjamin Netanyahu mantuvo una conversación telefónica con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sobre los ataques iraníes contra su país.