Lanzamiento de cohete Starship retrasa trayectos

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reveló el registro de restricciones en los vuelos del Aeropuerto Internacional de Tijuana “Abelardo L. Rodríguez” para este sábado 14 de noviembre, debido al vuelo del cohete Starship de la empresa SpaceX.

Desde el mediodía, el GAP compartió en sus redes sociales un comunicado de prensa en el que advertía a los usuarios del aeropuerto de Tijuana sobre las afectaciones en los vuelos que llegan y también en los de salida.

En un breve texto explicaron que “debido a la trayectoria de Starship, se presentan restricciones temporales para las llegadas y salidas de vuelos desde y hacia Tijuana, Estados Unidos y Canadá”, se lee en el comunicado de la empresa.

Además, detallaron que las afectaciones fueron temporales, estimando que serían en un horario entre más 12:05 horas hasta las 16:00 horas, por lo que recomendaron mantener contacto con las aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos y cualquier actualización.