Lanzan campaña contra bebidas azucaradas

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA), alertó por el consumo de bebidas azucaradas en México desde temprana edad, que causa obesidad, hipertensión, diabetes, padecimientos cardiacos y cardiovasculares, pie diabético, úlceras, hígado graso, cirrosis, y daño renal crónico, entre otras enfermedades.

Kershenobich señaló que México y Colombia son los países que más consumen estos productos, y sigue habiendo “esa mortalidad tan elevada”: “Un mexicano consume en promedio 166 litros de refrescos al año”.

“Siete de cada 10 niños y adolescentes mexicanos consumen diariamente a menudo un refresco e incluso con el desayuno, y eso hace que cuatro de cada 10 niños y adolescentes mexicanos presenten sobrepeso y obesidad, y consumen más del 10 % que es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud de su energía diaria en azúcares”, señaló el secretario de Salud.

Al señalar las enfermedades que causan estas bebidas que deben tratarse con hemodiálisis en algunos casos, el titular de la SSA dijo que el año pasado se registraron alrededor de 190 mil muertes por enfermedades cardiovasculares; 110 mil por diabetes mellitus.

“¡El consumo de dos refrescos light diarios puede incrementar el riesgo de infarto o de hemorragia cerebral (...) Cambia el contenido intestinal de bacterias cada vez”, explicó.