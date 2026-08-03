Lanzan campaña para darle segunda vida a textiles

Con el propósito de evitar que desechos textiles terminen en rellenos sanitarios, ríos, playas o el mar, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) implementó la campaña “Gol por el Ambiente”, en donde las personas podrán llevar prendas que ya no utilicen a cualquiera de los 333 centros de acopio instalados en 27 estados del país.

En un boletín, detalló que los centros de acopio se encuentran en universidades, hoteles, aeropuertos, tiendas departamentales, empresas, oficinas públicas y centros de trabajo, donde la ropa tendrá una “segunda vida” que evitará que se convierta en contaminación.

Según señaló la dependencia federal, a la iniciativa se sumaron cadenas comerciales como Walmart México y C&A, además de alcaldías, municipios y otras dependencias públicas, así como universidades y organizaciones del sector civil.

En esta campaña, prevé recuperar un millón 389 mil 990 kilogramos de plásticos usados y 19 mil 942 kilogramos de textiles usados.

La ropa puede transformarse en:

Nuevas fibras para fabricar ropa

Bolsas reutilizables

Alfombras

Rellenos para muebles y colchones

Materiales aislantes para la construcción.