Lanzan campaña para proteger periodistas

Octubre 22 del 2025
“No es un favor, es responsabilidad estatal”, señala la organización civil. Cortesía

El contexto actual de violencia “grave y persistente” que enfrentan las personas defensoras y periodistas en México, este martes se presentó una campaña para protegerles.

El Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas presentó Proteger la Dignidad, junto con su micrositio web sobre normatividades estatales de protección, “con el objetivo de visibilizar la labor de personas defensoras y periodistas, promover su reconocimiento, garantizar su labor y fortalecer la solidaridad social”.

“Proteger la dignidad significa reconocer y cuidar a quienes hacen posible que sigamos hablando de derechos, verdad, justicia y reparación. Su protección no es un favor: es un derecho y una responsabilidad estatal”, dijo Lucía Lagunes, representante de Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) e integrante del Espacio OSC.

Criminalización

Indicaron que, de acuerdo con documentación de organizaciones de derechos humanos, desde 2016 al menos 177 personas defensoras y 88 periodistas han sido asesinadas por su labor, de las cuales 104 ejercían la defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio lo que corresponde al 59 % de los asesinatos.

Añadieron que a estos asesinatos se suman otros ataques como criminalización, difamación, hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas y desplazamiento forzado.

Destacaron que Proteger la Dignidad y su micrositio web contribuyen al reconocimiento y fortalecimiento de las políticas públicas de protección.

Denunciaron que pese a la existencia de 15 marcos normativos estatales y cinco acuerdos o decretos que crean instancias de protección a nivel local, estas no han logrado disminuir la violencia ni mejorar las condiciones para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y el periodismo: “A la fecha, no se ha consolidado una política pública integral ni a nivel federal ni a nivel estatal que aborde las causas estructurales de la violencia”.

