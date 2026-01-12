Lanzan convocatoria de concurso para licenciatura

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que inició formalmente el proceso del Concurso de Selección para el nivel Licenciatura 2026, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1, abriendo espacios en las carreras que oferta tanto para el Sistema Escolarizado como para el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en sus dos modalidades.

A través de un comunicado, la máxima casa de estudios explicó que el próximo 12 de enero se publicará la convocatoria, la cual podrá consultarse en la página electrónica de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE): www.dgae.unam.mx

“Esta convocatoria marca el punto de partida para miles de aspirantes que podrán integrarse a la máxima casa de estudios y comenzar así su formación profesional”, dijo.

Ante el registro, la Universidad Nacional recomendó a los aspirantes leer con tranquilidad la convocatoria y su instructivo, donde se podrán informar con detalle de los requisitos específicos del proceso de registro de la carrera y modalidad del interés de la persona aspirante.

Detalló que el siguiente paso es realizar el registro vía internet, proceso que estará abierto del 23 de enero al 3 de febrero de 2026; periodo durante el que deberán crear una cuenta en el sistema, ingresar sus datos con sumo cuidado y descargar la ficha de depósito.

Añadió que tras completar el registro, es importante no olvidar realizar en tiempo y forma el pago por derecho a examen a partir del 23 de enero y hasta el 5 de febrero de 2026.

Una vez confirmado el pago, señaló, deberán continuar con las siguientes etapas descritas en el instructivo, evitando omitir alguna, a fin de garantizar su participación en el proceso de selección sin problema alguno.