Lanzan convocatoria para aspirantes a ASF

Las y los integrantes de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), emitieron la convocatoria para el proceso de renovación de la persona Titular de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2026-2034, que actualmente está a cargo de David Colmenares Páramo.

El acuerdo CVASF/LXVI/001/2026, puntualiza que el periodo de Colmenares, el cual inició el 15 de marzo de 2018, concluye el 14 de marzo de 2026, motivo por el que resulta necesario iniciar el procedimiento de designación de la persona Titular para el periodo 2026-2034.

La recepción de solicitudes de registro y de la documentación respectiva se realizará del 19 al 28 de febrero de 2026. En un horario de 10:00 a 18:00 horas.

A partir del 29 de febrero, iniciará la segunda etapa, que contemplará cinco días de entrevistas a quienes hayan cumplido con los requisitos.