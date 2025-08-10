﻿﻿
Lanzan convocatoria para publicación de libros digitales universitarios

Agosto 10 del 2025

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lanzó su convocatoria para la publicación de libros digitales universitarios, con sentido humanista y socialmente responsable.

Esta convocatoria está dirigida al personal académico de la UAT, tanto de tiempo completo como de horario libre, que cuente con propuestas originales e inéditas que contribuyan al desarrollo de las ciencias, la cultura, las artes y las humanidades.

Las y los interesados deberán enviar sus propuestas a más tardar el 30 de septiembre de 2025 a través de la plataforma institucional: https://sipconvocatorias.uat.edu.mx/, utilizando su cuenta de correo institucional.

Entre los requisitos se pide que cada propuesta debe estar acompañada del oficio de aprobación del Comité Local de Publicaciones, un reporte de similitud, y el aval de la dirección de su dependencia académica.

Una vez recibidas, las propuestas serán sometidas a un proceso de dictaminación que incluye la revisión de contenido, originalidad, pertinencia, calidad y confiabilidad de las obras. Posteriormente, se gestionará el trámite del ISBN ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

