Lanzan convocatoria para publicación de libros digitales universitarios

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lanzó su convocatoria para la publicación de libros digitales universitarios, con sentido humanista y socialmente responsable.

Esta convocatoria está dirigida al personal académico de la UAT, tanto de tiempo completo como de horario libre, que cuente con propuestas originales e inéditas que contribuyan al desarrollo de las ciencias, la cultura, las artes y las humanidades.

Las y los interesados deberán enviar sus propuestas a más tardar el 30 de septiembre de 2025 a través de la plataforma institucional: https://sipconvocatorias.uat.edu.mx/, utilizando su cuenta de correo institucional.

Entre los requisitos se pide que cada propuesta debe estar acompañada del oficio de aprobación del Comité Local de Publicaciones, un reporte de similitud, y el aval de la dirección de su dependencia académica.

Una vez recibidas, las propuestas serán sometidas a un proceso de dictaminación que incluye la revisión de contenido, originalidad, pertinencia, calidad y confiabilidad de las obras. Posteriormente, se gestionará el trámite del ISBN ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.