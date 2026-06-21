Lanzan dardo a la FIFA por nuevo embajador oficial

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa criticó la decisión de la Federación Internacional de Futbol (FIFA) de nombrar al famoso pato Merlín como embajador oficial de la Ciudad de México, la región anfitriona del Mundial 2026.

Por medio de redes sociales, el panista comentó que la organización global del futbol debería darle a los dueños del ave “un buen apoyo económico” o regalías debido a que, asegura, la Federación y muchos medios de comunicación están ganando dinero con la figura del patito.

“Sí, muy bien. Llegó ‘como un regalo’, pero no hay que dejarlo así: deberían darle regalías o un buen apoyo económico, con todo el dinero que está haciendo la FIFA, muchos medios del mundo y otros con la imagen del Pato Merlín”, escribió el exmandatario.

Merlín, un pato pekín de 2 años y característico por su plumaje blanco y patas color naranja, se viralizó en redes sociales luego de ser grabado portando una camiseta de la Selección Nacional de Fútbol cuando acompañaba a sus dueños a vender agua en las calles de la capital del país.