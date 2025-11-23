Lanzan movimiento contra la narcocultura

Ante el auge de series, canciones y personajes que glorifican a los cárteles de la droga que operan en el país, un grupo de ciudadanos crearon el movimiento Apaguemos la Narcocultura, para erradicar la apología del crimen desde las aulas y los hogares.

Buscan revertir esta tendencia desde la educación y la participación ciudadana, a través de diversas herramientas como la “Guía para Padres y Maestros”, un libro digital e impreso para recuperar el papel formativo de las familias.

“Hoy más que nunca nuestras juventudes necesitan herramientas, no prohibiciones; criterio, no miedo. Apaguemos la Narcocultura es un llamado a recuperar el papel formativo de las familias, las escuelas y las comunidades. Este proyecto crece gracias a todas y todos ustedes, que están dispuestos a encender conversaciones valientes para abrirle mejores opciones a nuestras niñas, niños y jóvenes. No buscamos censurar nada: buscamos formar a quienes mañana decidirán por sí mismos”, aseguró Fito Torres Ramírez, vocero y uno de los fundadores del movimiento.

En un ambiente de diálogo, reflexión y participación comunitaria, se llevó a cabo en Morelia, Michoacán, la presentación del movimiento Apaguemos la Narcocultura, que busca proteger a niñas, niños y jóvenes de la normalización de la violencia mediante herramientas educativas accesibles, directas y prácticas.

Alcalde de Moreliarespalda proyecto

Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, acompañado de su esposa, Paola Delgadillo, respaldaron este lanzamiento destacando la importancia de esta guía que busca fortalecer el pensamiento crítico, la alfabetización mediática y el criterio personal de niños y jóvenes frente al contenido digital que consumen diariamente; música, series, redes sociales y videojuegos, donde frecuentemente se glorifica la violencia, el poder basado en el miedo y el dinero fácil, además de servir como herramienta para que el crimen copte a menores de edad.

“Es un contenido que tiene que ver con la educación y con cambiar la cultura; necesitamos apostarles a las nuevas generaciones para que puedan crecer mejor, este tipo de proyectos es justamente lo que ocupamos como sociedad”, señaló el alcalde.