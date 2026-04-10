Lanzan protocolo para un Mundial sin trata en México

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos presentaron el jueves un protocolo de actuación para denunciar por vía telefónica posibles casos de trata de personas en el marco del Mundial de futbol de este año en México, donde el 99 % de casos “pasan desapercibidos” para las autoridades, según alertaron los promotores de la campaña “Mundial Sin Trata”.

Para combatir este delito, que podría verse agravado en el país norteamericano durante los meses del torneo deportivo —junio y julio—, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en México (UNODC) suscribió una alianza con asociaciones de la sociedad civil y empresas como Uber para establecer protocolos y formar a “ciudadanos claves” por su oficio, como personal de aerolíneas, recepcionistas de hoteles o conductores.

“La experiencia internacional es muy clara: los megaeventos deportivos generan condiciones que las redes de trata”, alertó la titular de programas de UNODC en México, Nayely Sánchez.