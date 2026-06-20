Lanzan proyecto para frenar plaga de gusano barrenador

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzaron un nuevo proyecto para frenar la reaparición del gusano barrenador en Centroamérica, México y Estados Unidos mediante el uso de tecnología nuclear.

La iniciativa se apoya en la técnica del insecto estéril (TIE), un método que consiste en esterilizar insectos mediante radiación, de modo que, al ser liberados al medio ambiente, se apareen con ejemplares silvestres sin llegar a reproducirse, consiguiendo reducir la población del vector de forma progresiva, explicó la FAO en un comunicado.

El brote ha encendido las alarmas tras confirmarse a principios de este mes el primer caso en ganado en Estados Unidos después de más de 40 años de erradicación y la reaparición en América Central y México.