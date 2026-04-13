Lanzan registro para perros potencialmente peligrosos

El Gobierno de Tecate, Baja California, puso en marcha la campaña del Registro Único de Animales de Compañía, una estrategia que busca fortalecer la tenencia responsable de mascotas y mejorar la seguridad en el municipio.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, las autoridades informaron que el registro será gratuito para perros y gatos, con el objetivo de contar con una identificación oficial de los animales de compañía que habitan en el municipio.

Entre los beneficios anunciados del programa destacan una mayor seguridad para las familias, acceso a campañas de esterilización y vacunación a bajo costo.

No obstante, uno de los puntos que más llamó la atención fue la creación de una Licencia Especial para Perros Potencialmente Peligrosos, la cual tendrá un costo de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 117.31 pesos.