Las acusaciones del Gran Jurado contra Maduro

Las acusaciones contra Maduro de estar relacionado con grupos criminales venezolanos vienen de tiempo atrás, pero ahora están presentadas ante las Corte para el Distrito Sur de Nueva York, donde el Gran Jurado precisa delitos ejecutados por el presidente venezolano y miembros de su familia y de su gobierno.

A Maduro lo tienen privado de su libertad en la prisión neoyorkina Metropolitan Detention Center, mejor conocido como “el infierno de Brooklyn”.

En su dictamen, el Gran Jurado acusa que “durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Como presidente, permitió que la corrupción impulsada por la cocaína prosperara para su propio beneficio, el de los miembros de su régimen gobernante y el de su familia.