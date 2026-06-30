Las fuerzas armadas encabezan la confianza en México

Las tres instituciones en las que más confían los mexicanos son las fuerzas armadas, los organismos internacionales y la policía, de acuerdo con una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En cuarto lugar está el servicio civil nacional; le sigue el servicio civil regional, el gobierno nacional, los medios de comunicación, después la Corte y el Poder Judicial.

Después se ubican los gobiernos de los estados, la autoridad local, el Congreso y los partidos políticos en último lugar.

De acuerdo con el organismo, la población mexicana confía más en las fuerzas armadas y en la policía que en el Poder Judicial y en el Gobierno Federal.

Además de que México, así como Japón, Corea y la República Eslovaca, mostraron que entre menor nivel educativo haya se confía más en los legisladores, mientras que la gente con más estudios cree menos en su congreso.