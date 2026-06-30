﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Las fuerzas armadas encabezan la confianza en México

Junio 30 del 2026
Las fuerzas armadas encabezan la confianza en México

Las tres instituciones en las que más confían los mexicanos son las fuerzas armadas, los organismos internacionales y la policía, de acuerdo con una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En cuarto lugar está el servicio civil nacional; le sigue el servicio civil regional, el gobierno nacional, los medios de comunicación, después la Corte y el Poder Judicial.

Después se ubican los gobiernos de los estados, la autoridad local, el Congreso y los partidos políticos en último lugar.

De acuerdo con el organismo, la población mexicana confía más en las fuerzas armadas y en la policía que en el Poder Judicial y en el Gobierno Federal.

Además de que México, así como Japón, Corea y la República Eslovaca, mostraron que entre menor nivel educativo haya se confía más en los legisladores, mientras que la gente con más estudios cree menos en su congreso.

﻿