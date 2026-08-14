Las investigaciones de la FGR contra Alito Moreno

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y exgobernador de Campeche, enfrenta diversas denuncias e investigaciones formales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Estatal por los presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Sin embargo, en agosto del 2025, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y el pleno desecharon un primer expediente de solicitud de desafuero en contra del senador Moreno Cárdenas, el cual había sido promovido por la Fiscalía de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito.

Aún no cuenta con sentencia

Hasta el momento, el líder nacional del PRI no cuenta con una sentencia condenatoria firme, pero las autoridades lo investigan y acusan por el presunto desvío de 83.5 millones de pesos cuando gobernó Campeche, entre 2015 y 2019.

Asimismo, por enriquecimiento ilícito, ello por incongruencias detectadas entre sus ingresos como servidor público y el crecimiento de su patrimonio e inmuebles.

Peculado y desvío de recursos, por el presunto manejo irregular y desfalco de fondos públicos federales y estatales.

Lavado de dinero, asimismo, por tráfico de influencias durante su gestión como gobernador por presuntamente beneficiar negocios particulares o allegados.

Fraude fiscal, ello por inconsistencias en declaraciones ante las autoridades tributarias.

Además del uso indebido de atribuciones y facultades, ello por la asignación irregular de contratos gubernamentales y servicios simulados.

Ofensiva jurídica en su contra

El senador Alejandro Moreno Cárdenas ha acusado al gobierno de Campeche de montar una nueva ofensiva jurídica en su contra, luego de que las acusaciones previas fueron desechadas en tribunales.