Las mujeres en México ya no somos invisibles

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que las mujeres mexicanas ya no son invisibles, y destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza un movimiento transformador que les da relevancia.

Durante la apertura del Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe en la Cámara de Diputados, Rodríguez destacó que las mujeres han logrado obtener gracias a las valientes promovieron la libertad. “Y en el periodo reciente, luchamos desde los movimientos sociales feministas para lograr que nuestros derechos fueran reconocidos en las leyes”.

“Ahora la mexicana es una sociedad de derechos, de derechos para las mujeres. Las mujeres tenemos derechos políticos, apenas desde 1953, y en 2025 conmemoramos 72 años del sufragio de las mujeres. Las mujeres en México ocupamos un lugar primordial; se escucha nuestra voz, ya no somos invisibles”, expresó la secretaria de Gobernación.

Afirmó que desde el gobierno de la cuarta transformación se logró que el Poder Legislativo tuviera paridad de género, además que 13 de los 32 estados son gobernados por mujeres “y vamos por más”.

“Ahora hay más ministras, magistradas, juezas, maestras, abogadas, doctoras, ingenieras, astronautas, científicas, secretarias de Estado. En nuestro país, las decisiones en materia jurídica, energética, en ciencia y tecnología; medio ambiente; cultura; bienestar; combate a la corrupción; desarrollo agrario, territorial y urbano; turismo y, claro, en gobernabilidad, son tomadas por mujeres.

“Por primera vez en la historia de nuestro país, una mujer ocupa la Presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y es la segunda vez que hay gabinete paritario. Hoy en México es la propia presidenta quien encabeza este movimiento transformador”, declaró.