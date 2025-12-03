Las mujeres que cayeron del muro no son de Oaxaca

Autoridades del Gobierno de Oaxaca dieron a conocer nuevamente que las mujeres accidentadas y donde una de ellas perdió la vida en el muro fronterizo entre Tijuana y San Diego California, no son de Oaxaca como habían confirmado.

“Tras una investigación pormenorizada sobre la caída de tres mujeres, registrada en el muro fronterizo con Estados Unidos, a la altura de Tijuana, Baja California; la subsecretaría de Migración y Población del Gobierno del Estado señala que estas personas no son originarias de Oaxaca”, informaron en un comunicado.

Esto, luego que las mismas autoridades de la Subsecretaría de Migración y Población de Oaxaca confirmaron el accidente de mujeres que cayeron del muro fronterizo y una de ellas perdiera la vida.

Las autoridades habían confirmado que la víctima era originaria de la comunidad de Aguadulce del municipio de San Pedro Jicayán ubicada en la Costa oaxaqueña. Las autoridades dijeron que también ya estaban en contacto con los familiares de las mujeres, sin embargo, este lunes, lo desmintieron.

En su último comunicado, las autoridades informaron que tampoco existen indicios que confirmen que las otras mujeres lesionadas sean oaxaqueñas, las víctimas permanecen en territorio estadounidense y son atendidas en hospitales de San Diego, California.