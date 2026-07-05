Las mujeres somos el alma de México: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Quiroga, Michoacán, donde recordó que las mujeres son el alma de la nación y por ello hay que reconocerlas, tanto a las que hicieron historia como a las mexicanas del presente.

“La violencia contra las mujeres tiene que ver con la discriminación, con que nos valoran menos, como si no tuviéramos derechos y no, las mujeres somos personas y tenemos todos los derechos: el derecho a educarnos, el derecho a trabajar, el derecho al acceso a la salud especial para las mujeres. Debemos de tener todos los derechos y también derecho a una vida libre de violencia y para eso hay que reconocer a las mujeres, a las mujeres en la historia y a las mujeres de hoy con todos nuestros oficios, con todas nuestras profesiones: si somos amas de casa reconocernos, si somos enfermeras reconocernos, si somos médicas reconocernos, si somos secretarias reconocernos.

“Siempre reconocer a las mujeres porque las mujeres valemos mucho, somos el alma de la nación, las mujeres somos el alma de la nación, por eso siempre hay que reconocer a las mujeres mexicanas, a lo largo de la historia y en el presente”, afirmó.

4T puso fin a 36 años de oscuridad

La jefa del Ejecutivo federal recordó que la Cuarta Transformación puso fin a 36 años de oscuridad con el neoliberalismo e inició la construcción de nuevos derechos a través de los Programas para el Bienestar, para los que este año se destinan un billón de pesos.

Agregó que en 2024 el cambio fue más profundo, ya que gracias a la Cuarta Transformación y a la lucha de las mujeres, llegó la primera mujer presidenta en 200 años, por lo que la Pensión Mujeres Bienestar reconoce el trabajo de cuidados que hacen las mujeres y cumple la promesa de que no llegó sola, sino que llegaron todas las mujeres a la Presidencia de México.

Apoyos

Expuso que además de la Pensión Mujeres Bienestar, el Gobierno de México construye un Centro Libre para las mujeres en cada municipio del país y puso a disposición de todas y todos los mexicanos la Cartilla de Derechos de las Mujeres para combatir el racismo, el clasismo y el machismo en el país.

Felicita a EUA por el 250 aniversario de su Independencia

Acompañada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que todas las naciones tienen derecho a ser “libres e independientes”, la mandataria felicitó a Estados Unidos por el 250 aniversario de su Independencia.

En ese sentido, aprovechó para reivindicar la historia de México como un país que ha luchado por su libertad, su soberanía y la justicia social desde el inicio de su vida independiente.

la mandataria sostuvo que la Cuarta Transformación forma parte de un proceso histórico que tiene sus raíces en las grandes transformaciones nacionales.

“Por cierto, hoy se celebran 250 años de la Independencia de los Estados Unidos. Le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno. Y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes”, expresó ante cientos de asistentes.

Sheinbaum recordó que la primera transformación de México fue la Independencia y afirmó que desde ese momento el país ha defendido principios que permanecen vigentes.

“Desde el inicio, desde la primera transformación, las y los mexicanos hemos luchado por la independencia, por soberanía, por libertad… y también por justicia social”, afirmó.

Al hacer un repaso de la historia nacional, la presidenta destacó que el movimiento encabezado por Miguel Hidalgo, José María Morelos y otros héroes independentistas sentó las bases de un México soberano, donde el pueblo es el origen del poder público.

En ese contexto, citó los Sentimientos de la Nación de Morelos al recordar que “la soberanía en México… dimana del pueblo”, principio que, dijo, sigue guiando a su administración.