Las mujeres son constructoras de paz

En el marco del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, el canciller Juan Ramón de la Fuente declaró que, ante un mundo urgido de paz, se necesita voltear a ver a las mujeres para que ayuden a construirla.

Durante la presentación de los Centros LIBRE, junto a la gobernadora mexiquense Delfina Gómez y la secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó “el papel formidable que tienen las mujeres al interior de los países y en el contexto internacional como constructoras de la paz”.

“Yo creo que el mundo está urgido de paz, tenemos que voltear a ver a las mujeres para que nos ayuden a construir la paz”, declaró.

Juan Ramón de la Fuente mencionó que donde hay participación de mujeres en procesos de mediación, se logran acuerdos de paz más sólidos y duraderos: “Porque a veces el gran reto no solo es alcanzar la paz, sino mantener la paz”.

Ante el conflicto en Medio Oriente, el canciller apuntó que el 8 de marzo es una gran ocasión para reflexionar sobre el papel de las mujeres mediadoras.

Reiteró que México es un país que refrenda su vocación pacifista: “Vamos a seguir tratando de encontrar la paz en el mundo desde el ámbito de nuestras posibilidades, con base en nuestros principios constitucionales que son un faro para conducir la política exterior”.