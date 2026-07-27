Las mujeres son el centro de la Transformación

En Acapulco, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, que beneficia a mexicanas de 60 a 64 años, y puntualizó que las mujeres cuando caminan juntas no hay nadie que las detenga, ya que son el centro de la Transformación; además, anunció acciones de infraestructura hidráulica para garantizar el suministro de agua potable en la entidad.

“Cuando las mujeres caminamos juntas, no hay nada que nos detenga. Esas somos las mujeres mexicanas. Hay que decirle a todas las niñas y todas las jóvenes que podemos ser lo que queramos ser, las mujeres somos el centro de la Transformación, somos historia y futuro de México”, destacó en el evento.

Destacó que la Pensión Mujeres Bienestar —que en Guerrero beneficia a cerca de 70 mil mexicanas y 17 mil 955 en Acapulco con un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos— es un reconocimiento por el trabajo de cuidados que históricamente han realizado y símbolo de que en el segundo piso de la Cuarta Transformación llegaron todas las mujeres de México.

La jefa del Ejecutivo resaltó otras acciones del Gobierno de México en beneficio de las mujeres, como la entrega de más de 25 millones de ejemplares de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres; la construcción de Centros LIBRE en mil municipios del país, con la meta de llegar a los 2 mil 500 que hay en México; la integración de 250 mil mujeres en la Red Nacional de Tejedoras de la Patria; y el reconocimiento de las mujeres en la historia de México.

Destaca recuperación tras huracanes

Sheinbaum Pardo aseguró que Acapulco avanza en su recuperación económica y turística tras el impacto de los huracanes Otis y John, y atribuyó ese proceso principalmente al esfuerzo de los habitantes del puerto.

Además, anunció la cancelación definitiva del proyecto de la presa La Parota, al considerar que afectaba a las comunidades rurales, y afirmó que será sustituido por obras para fortalecer el suministro de agua potable.

Durante un acto en el Polideportivo Cici Renacimiento, la mandataria señaló que el puerto registra actualmente una ocupación hotelera del 78 %, cifra que, dijo, podría incrementarse durante el periodo vacacional de verano.

Añadió que prácticamente se han recuperado todos los empleos y servicios afectados por los fenómenos naturales.

“Ustedes han visto, estamos mejorando la parte turística. Acapulco tiene ahora 78 % de ocupación y estoy segura de que va a crecer durante el verano. Se han recuperado prácticamente todos los empleos, todos los servicios”, expresó.

“Es gracias sobre todo a una cosa: a las y los acapulqueños, a las y los guerrerenses que son mujeres y hombres de primera, trabajadores, que siempre, ante cualquier circunstancia, salen adelante”, afirmó.

Reivindica legado de AMLO con pensión

En medio del proceso interno de Morena para definir a su coordinador estatal rumbo a las elecciones de 2027 en Guerrero, la presidenta afirmó que la pensión universal para adultos mayores es uno de los principales legados del expresidente Andrés Manuel López Obrador y subrayó que este apoyo se entrega sin distinción partidista ni condicionamientos.

La mandataria destacó que México es uno de los pocos países donde todas las personas mayores de 65 años reciben este beneficio de manera universal.

“La pensión universal para adulto mayor es un gran legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo en México, todos los adultos mayores al cumplir 65 años tienen pensión universal. A nadie se le pregunta si pertenece a un partido político o si va a votar por alguien; es universal”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno busca dar continuidad a la transformación iniciada por López Obrador y evitar un regreso a políticas del pasado.