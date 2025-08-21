Las nuevas reglas en las escuelas de El Salvador

Las escuelas públicas de El Salvador implementan desde el miércoles un estricto control, que incluye revisar que los estudiantes vistan un uniforme limpio, cabello adecuado y brinden un saludo respetuoso, como medida de “orden y disciplina” impulsada por la nueva ministra de Educación, la capitana y doctora Karla Trigueros.

Trigueros, cuyo nombramiento como ministra fue dado a conocer el pasado 15 de agosto por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió el lunes un memorándum de “carácter obligatorio” con las “medidas disciplinarias” para el ingreso de los estudiantes, como una de sus primera acciones en su cargo.

El nombramiento de la ministra ha dividido opiniones en el país, con alta presencia en las calles y lugares públicos de militares.

Uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado, presentación correcta y saludo respetuoso, son las disposiciones que los alumnos deben cumplir y que los directores y maestros de las escuelas deben supervisar.

De no hacerlo, de acuerdo con el memorándum, “será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa” y “dará lugar a las acciones correspondientes”.

Vicky de Alvarado, directora del Instituto Nacional General Francisco Menéndez, conocido como Inframen, dijo que en la institución que dirige se cuenta con medidas disciplinarias.

Aseguró que las disposiciones de Trigueros “se van hacer con mucha más rapidez y se van a aplicar más”.