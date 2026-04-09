Las posibles sanciones para empleada de Pemex

Virginia Guillén Ávalos, trabajadora auxiliar de Pemex y esposa de Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario gasolinero y cercano al PRD en Tabasco, podría enfrentar desde su baja e inhabilitación en el servicio público hasta nueve años de prisión por el delito de defraudación fiscal por no haber declarado todos sus bienes y propiedades ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como la forma en que los obtuvo.

La anfitriona de la fiesta de los millonarios XV Años que sacudieron la opinión pública en Tabasco ha adquirido casas, terrenos y una camioneta BMW con pago de contado, ganando apenas 38 mil pesos al mes como auxiliar técnico B en Pemex, pero olvidó reportar qué pasó con los bienes en su última declaración ante la autoridad tributaria.

Luego de que Pemex informó que presentó una denuncia ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra Virginia Guillén Ávalos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que antes de hablar de sanciones debe avanzar la investigación del Órgano Interno de Control, para evitar que se cometa una injusticia.

El maestro fiscalista y contador público Mauricio Trahyn, miembro del Colegio de Abogados, precisó que la sanción más inmediata a la que un servidor público puede estar expuesto por estas irregularidades podría ser una suspensión sin goce de sueldo por 30 días, hasta el despido de su puesto actual y la inhabilitación en el servicio público hasta por 20 años, de acuerdo con el tipo de falta que encuentre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en su investigación.