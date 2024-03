En la previa del Día de la Mujer, desde el gobierno ya adelantaron que les descontarán el día a empleados públicos que decidan no ir a trabajar para sumarse a alguna de las iniciativas en el marco de la fecha. Así lo confirmó el vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, quien alegó que esto no tiene que ver con la efeméride en particular, sino con el precepto de que la gestión libertaria nunca paga cuando los trabajadores no concurren a sus puestos.

“Las trabajadoras que paren por el Día de la Mujer no cobrarán. No por el Día de la Mujer, fue siempre así desde el primer día: al empleado que no trabaja, se le descuenta el día”, sentenció en su tradicional conferencia el vocero del presidente Javier Milei.

De esta forma, la Casa Rosada volvió a repetir el método que ya utilizó en otras oportunidades, por ejemplo ante las medidas de fuerza que hicieron los estatales para quejarse por los despidos en distintas dependencias.

De momento, para este viernes diversos sectores políticos, sociales y culturales ya lanzaron una serie de acciones. La manifestación más fuerte para el 8M se realizará frente al Congreso de la Nación y se supone que tomará mayor volumen para el final de la tarde.