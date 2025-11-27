Las veces que Noroña ha ofendido a mujeres

Colectivas feministas y senadoras de oposición acusan de misógino al senador Gerardo Fernández Noroña tras hacer comentarios despectivos hacia políticas mexicanas y periodistas, a quienes ha ofendido en redes sociales y desde su posición en tribuna del Senado de la República.

Ejemplo de ello se suscitó este martes 25 de noviembre, en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando dijo que la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, es “ambiciosa” porque “va por la gubernatura de Michoacán”, y reiteró sus dichos en el Pleno del Senado.

Adriana Dávila Fernández

Pero esta no es la primera vez que ofende a mujeres en la política, de hecho, en 2021 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el entonces diputado por el Partido del trabajo (PT) cometió violencia política en razón de género contra la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández.

En octubre de 2019, Fernández Noroña acudió a Tlaxcala, donde señaló el delito de la trata de personas en el estado. En referencia a Adriana Dávila, expresó: “Me dicen que hay una diputada que fue senadora que fue vinculada a este tema (trata) y que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la ching…”.

Norma Piña

El entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República también arremetió contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, y en varias ocasiones desacreditó su trayectoria como juzgadora.

Azucena Uresti

En agosto de este año, el senador Gerardo Fernández Noroña arremetió contra la conductora Azucena Uresti, luego de que le llovieran críticas por adquirir una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos (mdp). En sus redes sociales, difundió información privada del supuesto domicilio de la periodista.

“Aquí Azucena Uresti en el gimnasio del edificio de Reforma 77, donde dice que no vive en un departamento de 13 mdp. Que con sus cuentas y a crédito, deben haber pagado 100 millones”, escribió el político a través de su cuenta de X.

Lilly Téllez

Desde la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña y la senadora panista Lilly Téllez han protagonizado distintos debates e intercambios de insultos por varios temas de agenda nacional como la reforma al Poder Judicial y el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Tras dichos, plantan a Noroña

Por otra parte, el senador Gerardo Fernández Noroña llamó con sarcasmo “profesionales” a los periodistas, luego que lo plantaron en la conferencia de prensa que dio en el Senado de la República sobre sus dichos contra Grecia Quiroz, alcaldesa suplente y viuda de Carlos Manzo, en Uruapan, Michoacán.

El senador convocó a una rueda de prensa, la cual lució vacía y afirmó que los medios lo evadieron.

“Fui a hacer frente a la campaña y los Medios de comunicación, sus representantes, evadieron”.