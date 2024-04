Las y los jóvenes, quieren un México Nuevo: Máynez

Desde Matamoros, Tamaulipas, Jorge Álvarez Máynez hizo un llamado a iniciar una nueva etapa para México, de pacificación, prosperidad e igualdad, junto a Roberto Lee, próximo alcalde de esta ciudad.

Álvarez Máynez agradeció el cariño de la gente, el apoyo de las y los jóvenes, y pidió no olvidar el daño que los gobiernos de la vieja política le hicieron a Tamaulipas.

“Esta es mi campaña, no tengo el dinero que tienen los ladrones del PRI, del PAN, de Morena, yo no tengo el dinero que tiene Cabeza de Vaca para vivir en los Estados Unidos, con todo lo que se robó de los tamaulipecos, no tengo el dinero que tiene Eugenio Hernández para venir a hacer campaña de nuevo, después de haberle fallado a Tamaulipas”, recordó Máynez.

Álvarez Máynez aprovechó para reconocer la fuerza de las y los jóvenes, de las personas que no se rinden ante un México sin oportunidades, y pidió confiar en el proyecto del México Nuevo, con cariño, fuerza y alegría.

“Cuando yo sea presidente de México, no va a haber una sola escuela sin agua potable, no va a haber una sola escuela sin computadoras, vamos a llevar a un millón de jóvenes, por primera vez en la historia, a la universidad. Vamos a poner el dinero en donde están las prioridades de las personas, a comprar medicina, no a los que les pagan las campañas, sino a quien nos garantice que las niñas y los niños tengan acceso a los medicamentos”, resaltó Máynez.

Finalmente, respaldó la candidatura de Roberto Lee, quien logrará tener un Matamoros con oportunidades, que al igual que Nuevo León, aproveche los beneficios del nearshoring, la inversión industrial, la generación de empleos, la aplicación de un buen gobierno, y que no responda a intereses. Para poner a esta ciudad y a toda Tamaulipas como ejemplo nacional.