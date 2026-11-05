Latinos cambian de rumbo político en EUA

Los latinos en Estados Unidos (EUA) fueron el grupo de votantes que más se alejaron de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato después de haber apoyado de manera récord al presidente Donald Trump en 2024, coincidieron este miércoles agrupaciones civiles y análisis de medios.

Los votos hispanos se movieron 28 puntos porcentuales a favor de los demócratas en la Cámara de Representantes frente a la elección de 2024, más que ningún otro grupo étnico o racial, señaló The New York Times, mientras que el The Washington Post también reportó una movida de más de 28 puntos en los condados de mayoría latina.

Los candidatos demócratas al Congreso obtuvieron 67 % del apoyo hispano, 10 puntos más que la aspirante presidencial de ese partido en 2024, Kamala Harris, mientras que 17 % de los hispanos que votaron por Trump en 2024 ahora respaldaron a la oposición, apuntó la encuesta de votantes de la organización de UnidosUS.

La mayoría de los latinos también respaldaron a los candidatos demócratas al Senado (63 %) y a gobernadores (66 %), señaló el sondeo de 3.014 votantes latinos en distritos reñidos, estados disputados para el Senado, así como Texas, Florida, Arizona, California y Michigan.

Los hispanos hicieron una “elección histórica” con “récords en la participación de votación anticipada”, apuntó Lisette Orellana Engel, directora de Política Económica de UnidosUS, que reportó que los latinos representaron la mitad de todos los nuevos votantes en EUA de 2022 a 2026.

Voto latino fue decisivo

El voto latino despertó mayor interés esta elección porque Trump obtuvo casi la mitad de sus sufragios en 2024, un récord para un candidato presidencial republicano.

El apoyo hispano fue decisivo en contiendas para gobernadores como Xavier Becerra en California y Gina Hinojosa en Texas, los primeros de origen mexicano y latino en ambos estados, además del próximo senador texano, James Talarico, y más de 20 distritos del Congreso, explicó Franco Caliz-Aguilar, director de Community Change Voters.

El tsunami azul que temía Trump se hizo realidad

Una ola azul arrasó con el EUA de Donald Trump. En un contundente rechazo a los dos primeros años de gestión del presidente, los votantes optaron por el cambio y entregaron a los demócratas el control de la Cámara de Representantes y el Senado y victorias en estados tradicionalmente republicanos como Texas y Kansas.

Para el mandatario se trata de una dura derrota que lo convierte en un presidente debilitado, con las manos atadas en gran medida para los próximos dos años.

“Mi mensaje es: felicitaciones a los demócratas, esperamos trabajar con ustedes”, dijo el mandatario, quien aseguró que aceptaría los resultados de las elecciones.

Primera mujer nativa americana en gobernar en EUA

La noche electoral dejó un hito sin precedentes con la victoria de la demócrata Deb Haaland, de 64 años de edad, quien aseguró la gubernatura de Nuevo México. Con este resultado, se convierte en la primera mujer indígena en asumir el Poder Ejecutivo de un estado dentro de la Unión Americana. Confirmaron el triunfo agencias de noticias como The Associated Press y la cadena NBC tras el escrutinio de la jornada.

Republicanos hablan de “baño de sangre”

Tras las elecciones, los republicanos comenzaron a evaluar este miércoles la magnitud de su derrota en las elecciones de mitad de mandato de EUA, en las que perdieron el control de ambas cámaras del Congreso y sufrieron importantes retrocesos en estados considerados bastiones conservadores como “un desastre”, un “baño de sangre”.

“La noticia más importante es la derrota de Greg Abbott”, afirmó Steve Bannon, exestratega de la Casa Blanca y una de las figuras más influyentes del movimiento MAGA.