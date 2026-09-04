Laura Itzel asume la Secretaría de las Mujeres

Después de más de cuatro meses sin titular al frente de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez asumió dicho cargo, al ser designada por la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que Citlalli Hernández renunciara a la dependencia para desempeñarse como la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

La expresidenta de la Mesa Directiva del Senado inició funciones como secretaria de las Mujeres “con el compromiso de dar continuidad y profundizar las políticas públicas de la institución, orientadas a garantizar la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencias para todas las mexicanas”.

“Mi convicción feminista forma parte de una lucha social amplia por la igualdad y la justicia, una causa que he acompañado a lo largo de los años con la certeza de que las mujeres tienen la capacidad, la fortaleza y el liderazgo para dirigir, emprender, sostener y transformar todos los ámbitos de nuestra sociedad”, apuntó.

Durante el arranque de su gestión y frente al personal que conforma su dependencia, Castillo Juárez reconoció la experiencia y el compromiso de las trabajadoras y trabajadores, quienes, dijo, han construido desde el territorio una visión feminista y de justicia social para el país.