Layda Sansores dedica corrido a “Alito” Moreno

En el programa “Martes del Jaguar”, la gobernadora de Campeche Layda Sansores San Román dedicó un corrido titulado “Se fue Alejandro al gabacho” al presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y senador de la República, “Alito” Moreno Cárdenas, en donde se burló de la denuncia que presentó el líder opositor ante la justicia estadounidense por presunta censura y persecución política en México.

“Con amor, se lo vamos a dedicar”, dijo la mandataria estatal minutos antes de concluir la emisión de su programa semanal.

Alejandro Moreno Cárdenas hizo pública su denuncia interpuesta el pasado 10 de agosto ante el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Por esto, Sansores San Román, quien ha sido adversaria política del priista, aprovechó de nuevo este espacio pagado con recursos públicos para criticar al senador, uno de los opositores más férreos al actual gobierno federal.

Con guitarras y acordeones, los músicos cantaron que:

“Se fue Alejandro al gabacho, buscando que lo protejan.

Se anda sintiendo muy macho, los de derecha festejan,

ya te queremos de vuelta, te queremos tras las rejas”.