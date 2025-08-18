Layda Sansores responde a críticas por viaje a Europa

Luego de diversas críticas a la gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores San Román, por su viaje a un país europeo, la mandataria se suma a la lista de los morenistas que se han ido a vacacionar del otro lado del mundo; sin embargo, salió a aclarar sus presuntas y lujosas vacaciones.

Tras seis días de permiso concedido por el Congreso de Campeche, Sansores las aprovechó para celebrar su cumpleaños en compañía de su familia.

El festejo reunió a sus hijas, sus nietas -a quienes describió como “las que me enloquecen”-, así como a sus otros dos hijos, hermanas y parte de su círculo más cercano.

Por medio de su cuenta de X, compartió su experiencia y afirmó que son “las únicas (vacaciones) del año”.

Sin embargo, Sansores relató que una de sus hijas, Layda Negrete, no pudo viajar debido a que se encuentra en trámite de asilo en otro país, proceso derivado de los riesgos que enfrenta por la realización de documentales sobre casos de injusticia.

Con esta celebración, la gobernadora Sansores subrayó que más allá de las críticas por haberse tomado unos días de descanso, lo importante fue reencontrarse con sus seres queridos y compartir un momento de alegría.

La 4T por Europa

El pasado 6 de agosto se difundieron videos donde captaron a la campechana en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), acompañada de la presidente del DIF estatal y su hermana Laura Sansores, con destino a Ámsterdam, Países Bajos.

Dicho viaje desató diversas críticas entre la opinión pública, pues su viaje se sumó a la lista de los legisladores de la 4T que se encontraban vacacionando en lugares como Tokio, Madrid e Ibiza. Layda Sanores afirma que no se fue de paseo sino a ver a su familia.