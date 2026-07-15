Lazzeri realiza primera visita oficial al Capitolio

Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, aseguró que el T-MEC tiene “amplio respaldo” de los y las congresistas estadounidenses, luego de que el gobierno de Donald Trump anunció que no se renovaría.

A pocos días de haber llegada a la embajada de México en Washington, el embajador Lazzeri realizó su primera visita oficial al Capitolio para sostener diversos encuentros.

El diplomático mexicano se reunió con el republicano Adrian Amith, presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios, y con la republicana Linda Sánchez, líder de la minoría en ese mismo subcomité.

Al embajador lo acompañó Julio Berdegué, exsecretario de Agricultura, así como personal de la Secretaría de Economía y un grupo bipartidista de legisladores.

“Fue muy alentador constatar el amplio respaldo expresado por congresistas de ambos partidos al valor estratégico del TMEC y a los beneficios que ha generado para nuestras economías”, escribió en sus redes.

Indicó que también dialogaron sobre la importancia de fortalecer la integración agrícola, preservar cadenas de suministro abiertas y brindar certidumbre a productores y consumidores de la región.