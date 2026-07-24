Lazzeri se reúne con Sara Carter, zar antidrogas

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, se reunió con la zar antidrogas estadounidense, Sara Carter.

A través de X, el funcionario indicó que con la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos dialogó acerca de la cooperación en materia de prevención y seguridad.

Agregó que hablaron de la atención a las causas de la drogadicción y de los resultados alcanzados entre ambos países.

Añadió que “estaremos colaborando de manera constante y estrecha para traducir esta agenda en resultados concretos”.

El embajador de México en Estados Unidos también sostuvo una reunión con el subsecretario del Departamento del Tesoro, Francis Brooke.

“Iniciamos una conversación que será permanente sobre seguridad económica, pagos electrónicos y combate a las finanzas ilícitas. México y Estados Unidos avanzan mejor cuando trabajan juntos”, comentó.