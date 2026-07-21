Lazzeri sostiene reunión con director de ATF

Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, sostuvo un encuentro con el director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF en inglés), Robert Cekada.

Indicó Lazzeri que la reunión fue “productiva” para fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego hacia nuestro país.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por la seguridad de ambas naciones.

“Una responsabilidad mutua y diferenciada que seguiremos impulsando con resultados”, escribió el embajador en sus redes sociales.

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, el pasado 9 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a poner un alto a las armas porque “nada vale la vida de otra persona”.

Al encabezar el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en el atrio de la Basílica de Guadalupe y ante autoridades eclesiásticas, la mandataria también pidió a las familias mexicanas que abracen a sus hijos e hijas, y reiteró el llamado a Estados Unidos a actuar contra el flujo de armas.