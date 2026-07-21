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NacionalNación

Lazzeri sostiene reunión con director de ATF

Julio 21 del 2026

Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, sostuvo un encuentro con el director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF en inglés), Robert Cekada.

Indicó Lazzeri que la reunión fue “productiva” para fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego hacia nuestro país.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por la seguridad de ambas naciones.

“Una responsabilidad mutua y diferenciada que seguiremos impulsando con resultados”, escribió el embajador en sus redes sociales.

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, el pasado 9 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a poner un alto a las armas porque “nada vale la vida de otra persona”.

Al encabezar el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en el atrio de la Basílica de Guadalupe y ante autoridades eclesiásticas, la mandataria también pidió a las familias mexicanas que abracen a sus hijos e hijas, y reiteró el llamado a Estados Unidos a actuar contra el flujo de armas.

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