Le Pen anuncia candidatura a presidencia de Francia

Marine Le Pen confirmó el martes que liderará a una extrema derecha en posición de fuerza en la elección presidencial de Francia en 2027, pese a que una condena por malversación le impuso el uso de un brazalete electrónico durante un año.

La política de 57 años recobró su derecho a presentarse a la presidencial, tras una sentencia del Tribunal de Apelación de París que, aunque mantuvo su condena por malversación de fondos públicos europeos, le redujo la pena de inhabilitación.

La semana pasada, había asegurado que sólo se presentaría si podía hacer campaña “libremente”, sin tener que pedir una autorización judicial para desplazarse, lo que la condena a portar un brazalete electrónico le impediría.

Pero dio marcha atrás, tras reunirse este martes con los principales dirigentes de su partido Agrupación Nacional (RN), entre ellos su presidente Jordan Bardella, que era el candidato alternativo para la presidencial y que será su primer ministro si es elegida presidenta.