Legisladora del PT acusa a Morena de ciberacoso

En la Sesión Ordinaria de ayer martes, la diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de reforma al Código Penal, en materia de ciber acoso, y aprovechó su turno para denunciar que ha sido víctima de agresiones a través de las redes sociales por estar en contra de la reforma electoral.

En tribuna, acusó directamente a los militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del régimen de insultarla con diversos adjetivos, como “chueca, cuasimodo, la chueca del bienestar, traidora, todos estos han sido insultos que sean me han proferido en los últimos siete días”.

“Los enemigos no son los adversarios ni los que piensan diferente, no son la oposición ni los que de dentro podemos tener opiniones diversas (…) Vengo a hacer un llamado para que no se utilicen las formas de dominación que se han repetido por un grupúsculo de nuestro movimiento”, expresó.

Hizo un llamado a sus aliados para terminar con el ciberacoso y a terminar con la corrupción que existe dentro del movimiento que integra a Morena, PT y el Partido Verde (PVEM).