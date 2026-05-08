Legisladoras se lanzan contra Ayuso tras su visita a México

La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México continúa generando reacciones en el ámbito político internacional.

Ahora, un grupo de legisladoras españolas expresó públicamente su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, lanzó elogios a su liderazgo y criticaron a Ayuso.

Por medio de la plataforma X, circulan videos sobre los dichos de las diputadas en la Asamblea de Madrid.

En el primer video, compartido por la cuenta @publico_es, se escucha a la diputada Manuela Bergerot, del partido Más Madrid, criticar a Isabel Díaz Ayuso, pues “hay que ser fanática para ir a México a reivindicar a un conquistador medieval en pleno siglo XXI”.

“Nuestra historia común con México merece una relación de respeto mutuo, no una performance colonial. México es un país soberano que merece respeto”, expresó.

Por su parte, en un video difundido por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la legisladora Mar Espinar aseguró que “Ayuso se va a México de vacaciones con el dinero de todos”.

En tanto, pidió disculpas a los mexicanos “por los abusos del pasado y por las faltas de respeto en el presente que están aguantando de una política ultra que no sabe cuál es su lugar en el mundo”.

Aunado a ello, lanzó un dardo al productor español, Ignacio Cano. “A los únicos madrileños que ha ido a representar a México la señora Ayuso son a ella misma y al señor Nacho Cano”.

Según la plataforma de Transparencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó la carrera de Periodismo y consiguió un Diploma de Estudios Avanzados. Posteriormente, complementó su preparación académica con una maestría en Comunicación Política y Protocolo.